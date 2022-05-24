Sarıçam Belediye Başkanı Uludağ'ın kızı son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Sarıçam Belediye Başkanı Uludağ'ın kızı son yolculuğuna uğurlandı

AA - Koray Kılıç - Güncel
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki kızı Elif Su'nun cenazesi toprağa verildi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki kızı Elif Su'nun cenazesi toprağa verildi.

Kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Elif Su Uludağ için Buruk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Elif Su Uludağ'ın cenazesi, İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Uludağ'ın yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Emniyet Müdürü Doğan İnci, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı, İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, ilçe belediye başkanlarıyla diğer protokol üyeleri katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli cenazeye çelenk gönderdi.

AA / Koray Kılıç - Güncel

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