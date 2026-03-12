Haberler

Bakan Yumaklı: "Geleneksel Üretim Tekniğiyle Asırlardır Adana'da Üretilen Şalgamımız, AB Tescili Alan 45'inci Ürünümüz Oldu"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'da üretilen şalgamın Avrupa Birliği tescili aldığını açıkladı. Anadolu'nun 45'inci tescilli ürünü olan şalgam, geleneksel üretim teknikleriyle üretilmektedir.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Anadolu'nun eşsiz tadı artık AB tescilli. Geleneksel üretim tekniğiyle asırlardır Adana'da üretilen şalgamımız, AB tescili alan 45'inci ürünümüz oldu. Anadolu'nun kadim lezzetlerini dünyaya tanıtmaya, değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

