Adana Saimbeyli'de maden işçisi, devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde maden ocağında çalışan 36 yaşındaki işçi, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Eyüplü Mahallesi'ndeki ocakta meydana gelen olayda traktörün altında kalan işçinin cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, maden ocağında çalışan işçi kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Eyüplü Mahallesi'ndeki maden ocağında çalışan Osman Çelikkanat'ın (36) kullandığı traktör devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çelikkanat'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.
Kaynak: AA