Adana-Pozantı Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı
Adana-Pozantı Otoyolu'nda seyir halindeki bir yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Şoför yolcuları hızla tahliye etti ve olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, trafik kısa bir süreliğine kapandı.
Adana-Pozantı Otoyolu Tekir mevkisinde ilerleyen yolcu otobüsünde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden şoför, yolcuları tahliye etti. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Demir yığınına dönen otobüs kullanılamaz hale geldi.
YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ GEREKLİ İNCELEMELER SONUCUNDA BELİRLENECEK
Otoyolda bir süre ulaşıma kapanan trafik, çalışmaların bitmesinin ardından yeniden açıldı. Yolcular da başka bir otobüsle gidecekleri yere götürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.