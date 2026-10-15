Adana Pozantı'da yaşlıları dolandırma iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

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Adana'nın Pozantı ilçesinde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak yaşlıları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede yaşlıların dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 180 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek teknik takip yapan ekipler, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak yaşlı kişilerin para ve ziynet eşyalarını aldıkları tespit edilen 2 şüpheliyi Gaziantep ve Şanlıurfa'da yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen para ve ziynet eşyaları mağdurlara teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA