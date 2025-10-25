Adana Pozantı'da Tır Dorsesinde Yangın Çıktı
Adana'nın Pozantı ilçesinde bir tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda, yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AKB 371 plakalı tırın dorsesi, Adana-Pozantı Otoyolu'nda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek durdurdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dorsede çıkan yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle dorsede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel