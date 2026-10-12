Adana Pozantı'da otomobil ağaca çarptı, 2 kardeşten biri öldü, ağabeyi ağır yaralandı

Adana Pozantı'da otomobil ağaca çarptı, 2 kardeşten biri öldü, ağabeyi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Pozantı ilçesinde gece saatlerinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kardeşten biri hayatını kaybetti, ağabeyi ağır yaralandı. Ağır yaralı, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.
Ali Özkan'ın kullandığı 01 AK 006 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde gece saatlerinde yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtaki Tayfun Özkan (13) yaşamını yitirdi, ağabeyi Ali Özkan ağır yaralandı.
Ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Özkan, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.