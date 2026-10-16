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Adana Pozantı'da 20 yıl 8 ay cezayla aranan dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

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Adana'nın Pozantı ilçesinde hakkında dolandırıcılık suçundan 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin belirlediği adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde hakkında "dolandırıcılık" suçundan 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu firari B.Y'nin saklandığı ikameti belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda B.Y. yakalandı.

Hakkında "dolandırıcılık" suçundan 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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