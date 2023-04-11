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Adana, Osmaniye ve Hatay için kuvvetli yağış uyarısı

Adana, Osmaniye ve Hatay için kuvvetli yağış uyarısı

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Adana, Osmaniye ve Hatay'da yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Adana, Osmaniye ve Hatay'da yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 05.00-22.00 saatlerinde Adana, Osmaniye ve Hatay'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Osmaniye Hatay Güncel Haberler

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