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Adana'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Başladı

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Adana'nın Pozantı, Aladağ, Feke, Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar, kar manzarasını cep telefonlarıyla kaydetti ve Tufanbeyli'deki karla kaplı görüntüler kartpostallık bir manzara oluşturdu.

Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

ADANA - Adana'nın yüksek kesimlerinde bu sabah kar yağışı etkili oldu.

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte Adana'nın Pozantı, Aladağ, Feke, Tufanbeyli, Saimbeyli ilçelerinde kar yağışı başladı. Sabahın ilk saatlerinde gözlerini kar manzarası ile açan vatandaşlar, bu anları cep telefonları ile kayda aldı. Kar yağışı özellikle Tufanbeyli ilçesinde etkili oldu. Karın yağmasıyla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Adana'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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