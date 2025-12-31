Haberler

Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Feke, Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerini beyaza bürüdü. Çocuklar kar topu oynarken, ekipler yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.

Adana'nın yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Feke, Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde gece başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle yüksek kesimlerdeki mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı çocuklar okul bahçeleri ve sokaklarda kar topu oynadı.

Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Kaynak: AA / İlker Işık - Güncel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu