Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Adana'nın yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Feke, Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde gece başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle yüksek kesimlerdeki mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı çocuklar okul bahçeleri ve sokaklarda kar topu oynadı.

Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.