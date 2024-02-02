Adana'nın yeni İl Emniyet Müdürü göreve başladı

ADANA'nın yeni İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, görevi eski İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'den devraldı.

İl Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesinde gerçekleşen merasimde kentin yeni İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ı eski İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve şube müdürleri karşıladı. İkilinin kısa sohbetinin ardından Arıkan, şube müdürleriyle teker teker tokalaştı. Ardından emniyet binası içerisine geçen İnci ve Arıkan burada birbirlerine çiçek takdim etti. Burada konuşan Arıkan, 'Yeni bir göreve atandık. Daha önce genel zamanlarda Doğan ağabeyimizle burayla ilgili sohbetler ediyor, talimatlarını alıyorduk. Şimdi aynı şekilde ağabeyimizin bıraktığı yerden biz de eğer becerebilirsek bayrağı bir adım daha öteye taşımak için mesai arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız. Doğan ağabey bizim büyüğümüzdür, ağabeyimizdir, kıdemlimizdir. Uzun süredir kendisiyle görüşürüz. Burada yaşamaya devam edecek ve görüşmeyi sürdüreceğiz' diye konuştu.

'ADANALILARDAN HELALLİK İSTERİM'

Görevi devreden İnci ise '3 buçuk yılımızı doldurduk. Zafer müdürümüzden devraldık. Çıtayı daha yukarılara çıkarmak için gayret içerisinde olduk. Adana'da bulunduğumuz süre içerisinde, vatandaşlarımızın huzuru için her türlü fedakarlığı arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Bugün burada bir bayrak değişikliği yaparak görevi Hakan kardeşimize devrediyoruz. İnanıyorum ki o da huzur şehri Adana'yı daim eyleyecektir. Kendileri de gayretleriyle, daha önceki tecrübeleriyle birlikte burada hizmetini sürdürecektir. Adanalı hemşerilerimden de helallik isterim. Allah'a ısmarladık' dedi.(DHA)