Adana'nın Pozantı ilçesinde ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi
Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş denetimleri sırasında şüpheli 2 kişiyi durdurarak ruhsatsız 2 tabanca ve mermileri ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş denetimlerinde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.
Ekipler, şüphelilerin üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait mermi buldu.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel