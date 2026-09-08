Adana'nın Karaisalı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çorlu Mahallesi kırsalında dün, orman dışı alanda başlayan ve ormanlık alanda devam eden yangına 5 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 7 su ikmal aracı, su tankerleri, dozer ve greyderlerle müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi. Çalışmalar, gece boyunca kara ekiplerince yürütüldü.

Ekipler tarafından yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA