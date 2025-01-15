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Adana'nın Feke İlçesinde Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Adana'nın Feke İlçesinde Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Adana'nın Feke ilçesinde, Gedikli Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangın sonucunda ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan yangında 2 katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Gedikli Mahallesi'nde M.K'ye ait iki katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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