Feke'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, Feke Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çandırlar Mahallesi Göğharman mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Feke Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile 3 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Aygören - Güncel
