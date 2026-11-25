Adana'nın Aladağ ilçesine atanan Kaymakam Vekili Osman Türk görevine başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İçişleri Bakanlığınca Adana'nın Aladağ ilçesine atanan Kaymakam Vekili Osman Türk görevine başladı. İlçeye gelerek kurum amirleri ve personel tarafından karşılanan Türk, yürütülen kamu hizmetleri hakkında bilgi aldı.
Adana'da Aladağ Kaymakam Vekili Osman Türk görevine başladı.
İçişleri Bakanlığınca Aladağ'a atanan Türk, ilçeye geldi.
Kurum amirleri ve personel tarafından karşılanan Türk, yürütülen kamu hizmetleri hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA