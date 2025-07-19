Adana, Mersin ve Osmaniye'de Aşırı Sıcak Hava Vatandaşları Bunaltıyor

Adana, Mersin ve Osmaniye'de yüksek nem oranıyla etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunalttı.

Hava sıcaklığının 35 derece, nem oranının ise yüzde 57 ölçüldüğü Adana'da, sıklıkla kullanılan cadde, bulvar ve sokaklarda sakinlik oluştu.

Dışarı çıkanlar, güneşten korunmak için park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti.

"Aşırı sıcak" uyarısı verilen Mersin'de çocuklar denizde serinledi

Mersin'de de hissedilen hava sıcaklığı 38, nem oranı ise yüzde 80'e ulaştı.

Bunaltıcı hava nedeniyle meydanların boş kaldığı kentte vatandaşlar, sahil şeridindeki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "aşırı sıcak" uyarısı verilen kentte bazı çocuklar, serinlemek için Atatürk Parkı sahilinden denize girdi.

Osmaniye'de hissedilen hava sıcaklığı 39 dereceyi buldu

Osmaniye'de hissedilen hava sıcaklığının 39 dereceyi bulup nem oranının yüzde 60'ı aşması, dışarıya çıkanlara zor anlar yaşattı.

Birçok caddede sakinlik oluşan kentte vatandaşlar, kapalı alanlarda ve ağaç gölgelerinde güneşten korunmaya çalıştı.