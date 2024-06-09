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Adana, Mersin ve Hatay'da Yüksek Sıcaklık ve Nem Vatandaşları Etkiledi

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Adana, Mersin ve Hatay'da yüksek nem oranı ve sıcak hava nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığı ve nem oranının artmasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı, bazı çocuklar tehlikeli sulama kanallarına girdi. Sahilde yürüyüş yapanlar gölgelik alanları tercih etti. Hatay'da ise sıcaklığın etkisiyle sokaklarda sakinlik gözlemlendi, bazı vatandaşlar ağaçların gölgesinde vakit geçirdi.

Adana, Mersin ve Hatay'da yüksek nem oranı ve sıcak hava vatandaşları bunalttı.

Hissedilen hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı Adana'da nem oranı yüzde 55'i geçti, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Merkez Seyhan ilçesinde bazı çocuklar, tehlikeye ve uyarılara rağmen sulama kanallarına girdi.

Mersin

Mersin'de hava sıcaklığı 33 dereceye, nem oranı da yüzde 64'e çıktı.

Sahilde yürüyüş yapanlar, dinlenmek için gölgelik alanları tercih etti.

Hatay

Sıcaklığın 34 derece ölçüldüğü Hatay'da da yüzde 65'i aşan nem oranı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bunaltıcı havanın etkisiyle merkez Antakya ilçesindeki sokaklarda sakinlik gözlemlendi.

Pazar gününü parklarda değerlendiren bazı vatandaşlar, güneşten korunmak için ağaçların gölgesinde vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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