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Adana-Mersin tren seferleri yeniden başladı

Adana-Mersin tren seferleri yeniden başladı

Güncel Haberler

Mersin hattında dün etkili olan sağanak nedeniyle durdurulan seferler, aksaklıkların giderilmesinin ardından yeniden başladı.

Mersin hattında dün etkili olan sağanak nedeniyle durdurulan seferler, aksaklıkların giderilmesinin ardından yeniden başladı.

Adana'da dün etkili olan sağanak nedeniyle tren hatlarında çökme ve su birikintileri oluştu. Bu nedenle tren seferleri durduruldu. Suların çekilmesinin ardından demir yolundaki aksaklıklar giderildi. Dün açıklama yapan TCDD, "Adana-Mersin arası şiddetli yağış nedeniyle işletilemeyen seferlerimiz, 11.50 hareketli Adana-Mersin treni ve 11.25 hareketli Mersin- Adana treni ile seferlerine yeniden başlayacaktır" denildi. Seferler, bugün yeniden başladı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Güncel

Mersin Adana Güncel Haberler

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