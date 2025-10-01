Adana Lezzet Festivali İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin düzenleneceği alanda incelemelerde bulundu.

Vali Köşger, 10-12 Ekim'de Merkez Park'ta yapılacak festival öncesi, alanda devam eden hazırlık çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Köşger, AA muhabirine, hazırlıkların takvime uygun ilerlediğini söyledi.

Adana'nın UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilmesi için yapılan başvuru sonucunun 30 Ekim'de Semerkant'ta düzenlenecek toplantıda açıklanacağını hatırlatan Köşger, kentin "Gastronomi Şehri" ünvanını hakkıyla alacağını festivalde göstereceklerini ifade etti.

Vali Köşger, Adana lezzetlerinin en iyi şekilde temsil edildiği bir festival gerçekleştirileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Merkez Park, Türkiye'deki en büyük tek parça yeşil alanlardan biri. Buradaki giriş-çıkış, bütün malzemelerin hijyen şartları, hazırlanışı ve sunumu sürekli takip edilecek. En makul fiyatlarla kaliteli ve lezzetli, Adana lezzetlerinin tadılacağı bir festivali gerçekleştireceğiz. Çok güzel bir festival olacak. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz."