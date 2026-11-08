Adana Kültür Yolu Festivali'nde ebru atölyesi ziyaretçilere uygulamalı öğretildi

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Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan atölyede ziyaretçilere ebru sanatının detayları anlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen festival kapsamında Adana Müze Kompleksi Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda ebru atölyesi açıldı.

Atölyeye katılanlara, geleneksel ebru sanatının tarihçesi ve yapım aşamaları hakkında bilgi verildi.

Uygulamalı çalışmaya katılanlar, bilgilendirmenin ardından kendi eserlerini hazırladı.

Ebru usta öğreticisi Ayşegül Kavas, AA muhabirine, ziyaretçilerin ebru sanatını uygulamalı öğrenme fırsatı bulduğunu söyledi.

Sanatın gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirten Kavas, bu tür etkinliklerin geleneksel sanatların tanıtılması ve daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA