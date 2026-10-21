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Adana Kozan'da su deposu tamir ederken damdan düşen Necati Saygıcak hayatını kaybetti

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Adana Kozan'da su deposu tamir ederken damdan düşen Necati Saygıcak hayatını kaybetti
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Adana'nın Kozan ilçesinde su deposunu tamir ettiği damdan depoyla birlikte düşen 59 yaşındaki Necati Saygıcak hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından ceset otopsi için morga kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde iki katlı müstakil evin damında tamirini yaptığı su deposuyla birlikte aşağı düşen Necati Saygıcak (59) hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. Necati Saygıcak, su deposunun tamiri için iki katlı evin damına çıktı. Saygıcak bu sırada dengesini kaybederek depoyla birlikte aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Saygıcak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Necati Saygıcak'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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