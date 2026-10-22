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Adana Kozan'da pompalı tüfekle öldürülen 22 yaşındaki kadın toprağa verildi

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Adana Kozan'da pompalı tüfekle öldürülen 22 yaşındaki kadın toprağa verildi
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Adana'nın Kozan ilçesinde Dağılcak Mesire Alanı'nda pompalı tüfekle öldürülen 22 yaşındaki kadının cenazesi toprağa verildi. Kozan Asri Mezarlığı'ndaki törene ailesi ve yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, pompalı tüfekle öldürülen 22 yaşındaki kadının cenazesi toprağa verildi.

Dağılcak Mesire Alanı'nda, dün G.F. tarafından pompalı tüfekle ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Sevda Dinler'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Kozan Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki cenaze törenine, Dinler'in ailesi ve yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Dinler'in cenazesi defnedildi.

Dağılcak Mesire Alanı'nda dün kız kardeşi ve bir arkadaşıyla piknik yapan Sevda Dinler, yanına gelen G.F'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından otomobille kaçmaya çalışan G.F. yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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