Üye Girişi
Haberler

Adana Kebabı Eğitimi Yoğun İlgi Görüyor

Adana Kebabı Eğitimi Yoğun İlgi Görüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Ticaret Odası tarafından düzenlenen 15'inci 'Tescilli Adana Kebabı Eğitimi', amatör ve profesyonel kursiyerlerin katılımıyla kebap yapım sanatını öğretiyor. Eğitimin amacı, Adana kebabını gelecek kuşaklara aktarmak ve Adana'yı gastronomi şehri yapmaktır.

ADANA Ticaret Odası'nın (ATO) bu yıl 15'incisini düzenlediği 'Tescilli Adana Kebabı Eğitimi', kebap yapımına ilgi duyan amatör ve profesyonel kursiyerler tarafından ilgi gördü.

ATO'nun bu yıl 15'inci kez düzenlediği Tescilli Adana Kebabı Eğitimi'nde kursiyerler şehrin önde gelen kebap ustalarının rehberliğinde Adana kebabının inceliklerini öğrenme fırsatı buldu. Doğru et seçiminin nasıl yapılacağını öğrenen kursiyerler daha sonra et parçalama, zırhta kıyma, saplama, pişirme yöntemlerini uyguladı.

Eğitim hakkında bilgi veren, Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Arslan, Adana kebabının Adanalıyı sembolize eden bir yemek kültürü olduğunu söyledi. Arslan, "Bu yemek kültürümüzü gelecek kuşaklara orijinal haliyle aktarmak istiyoruz. 2005 yılında ATO öncülüğünde tescil edildi. Adana kebabın yanına kentimizin dışında pilav, cips gibi farklı ürünler koyulduğunu gören vatandaşlarımızdan şikayet alıyorduk. Bu şikayetler üzerine böyle bir sürece girdik. Artık Türkiye'nin her yerinden usta ve çalışanları çağırarak böyle bir etkinliğe imza atıyoruz. 15'incisini düzenlediğimiz bu etkinlik amacına ulaşıyor" dedi.

'ADANA'YI GASTRONOMİ ŞEHRİ YAPMAYI AMAÇLIYORUZ'

ATO Başkanı Yücel Bayram ise "Kebap bizim tescilli ürünümüz, bunun haricinde 22'ye yakın tescilli ürünümüz var. Gastronomi şehri olmayı arzu ediyoruz. Bu amaç doğrultusunda bir komisyon kurduk. Büyükşehir Belediyesi, Kalkınma Ajansı ve Sanayi Odası işbirliğinde bu komisyonu yürütüyoruz. Gastronomi şehri amacımız için çalışmalarımız devam ediyor. Yaptığımız etkinliklerin uluslararası olması ve daha iyi olması için çabalıyoruz. Dünyaya Adana'yı gastronomi şehri olarak tanıtmak istiyoruz. Haziran ayına kadar bu iş neticelenecek ve tescilli ürünlerimizin değeri daha da katlanacak" diye konuştu.

Haber: Muhammet Fatih YAVUZ-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest

Yangın faciasında gözaltına alınan anneyle ilgili karar

 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor

3 parti, tek çatıda birleşiyor

 Bahis operasyonunda tutuklanan 8 fenomenin sosyal medya hesaplarına erişim yasağı

Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlere bir darbe daha
AK Partili Zengin'den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz

AK Partili Zengin'in tepkilere yanıtı dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Uzak Şehir 1. bölüm tek parça FULL HD izleme linki! Bahar 24. bölüm tek paça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki! Osman Nuri Civelek neden intihar etti, mektubunda ne yazıyor? Yangında ölen 5 çocuk kim, yaşları kaç, annesi babası kim? MasterChef goan fish curry tarifi! En güzel goan fish curry tarifi! Goan fish curry tarifi nasıl yapılır? Goan fish curry için malzemeler! MasterChef baklava tarifi! MasterChef'te Rogan Josh Tarifi! En Güzel Rogan Josh Nasıl Yapılır? MasterChef biryani tarifi! En güzel biryani tarifi! Biryani tarifi nasıl yapılır? Biryani için malzemeler! Ahmet Necdet Sezer'in torunu kim, Sabiha Sezer Kısacıkoğlu ne yaptı? Amedspor Başkanı kim oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.