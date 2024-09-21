Adana Havalimanı'nda TEKNOFEST Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Adana Havalimanı'nda TEKNOFEST hazırlıkları sürüyor

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, TEKNOFEST öncesi Adana Havalimanı'nda incelemelerde bulundu

ADANA - Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "TEKNOFEST için 48 bin metrekare kapalı alan oluşturacak şekilde muazzam bir hazırlık yapılıyor" dedi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için hazırlıklar sürüyor.

Adana Havalimanı'nda yapılacak festival öncesi Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile birlikte alanda incelemelerde bulundu.

"Hazırlıklar devam ediyor"

Gazetecilere konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Hazırlıklar son sürat devam ediyor. 48 bin metrekare kapalı alan oluşturacak şekilde muazzam bir hazırlık yapılıyor. TEKNOFEST muazzam bir teknoloji festivali. Benim gördüğüm kadarıyla Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST, dünyada çok iddialı bir yere oturacak. Bu sene 1 milyon 600 bine aşkın takım yarışmaya müracaat etti. Ayrıca Adana'dan 128 bine aşkın takım yarışmaya müracaat etti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST'te birçok ilkin gerçekleştirileceğini belirterek, herkesi 2-6 Ekim arası festivale davet etti.