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Adana haberleri | Adana Valiliği, il sınırı değişikliği iddiasını yalanladı

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Adana haberleri | Adana Valiliği, il sınırı değişikliği iddiasını yalanladı

Adana haberleri: Adana Valiliği, Kozan ilçesi sınırındaki bir bölgenin, Osmaniye'ye bağlanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Adana Valiliği, Kozan ilçesi sınırındaki bir bölgenin, Osmaniye'ye bağlanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde "Kozan sınırlarında bulunan bir bölgenin, Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlandığı"na yönelik haberlerin yer aldığı belirtildi.

İddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada, "1996'dan bu yana ilimiz sınırlarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ayrıca ilgili mevzuat gereği yapılan sınır değişiklikleri, çeşitli çalışmalar, yetkili kurulların kararları ve ilgili valiliklerin görüşünden sonra işlem kararnameyle sonuçlanıp Resmi Gazete'de yayımlanarak gerçekleşmektedir. Mülki sınır değişikliklerinde bunun dışında idari bir usul bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

Adana Valiliği Osmaniye Kozan Güncel Haberler

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