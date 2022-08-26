Adana haberleri | Adana'da kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Adana habere göre Adana'nın Pozantı ilçesinde kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Adana'nın Pozantı ilçesinde kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Mehmet Emin Özgen idaresindeki 46 AFK 248 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu Adana-Niğde kara yolu Şekerpınarı mevkisinde karşı şeride geçerek Hacı Çınar kontrolündeki 42 B 8435 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonetteki Hanefi Oktay Özgen, 112 Acil Sağlık ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmanın ardından açıldı. Güncel Kaynak: AA / Onur Can Bulat Hacı Çınar Pozantı Adana Güncel Haberler

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