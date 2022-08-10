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HSK Şube Müdürü balık avlarken çaya düşüp boğuldu

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HSK Şube Müdürü balık avlarken çaya düşüp boğuldu

Adana'nın Pozantı ilçesinde balık avlarken çaya düşüp boğularak hayatını kaybeden Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Şube Müdürü Musa İmir'in cenazesi toprağa verildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde balık avlarken çaya düşüp boğularak hayatını kaybeden Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Şube Müdürü Musa İmir'in cenazesi toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Belemedik Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Belemedik Tabiat Parkı'ndan geçen Çakıt Çay'ında kardeşiyle balık avlayan Musa İmir, dengesini kaybederek suya düştü. İmir'in suya düşmesi üzerine kardeşi, yakındaki bir kişinin cep telefonuyla durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin sudan çıkardığı İmir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İmir'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Buradaki otopsi işlemlerinin ardından Musa İmir'in cenazesi, Aladağ ilçesi Eğner Mahallesi'nde toprağa verildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hakimler Savcılar Kurulu Hakim ve Savcılar Kurulu Pozantı Adana 3. Sayfa Güncel Haberler

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