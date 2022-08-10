HSK Şube Müdürü balık avlarken çaya düşüp boğuldu Adana'nın Pozantı ilçesinde balık avlarken çaya düşüp boğularak hayatını kaybeden Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Şube Müdürü Musa İmir'in cenazesi toprağa verildi. Adana'nın Pozantı ilçesinde balık avlarken çaya düşüp boğularak hayatını kaybeden Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Şube Müdürü Musa İmir'in cenazesi toprağa verildi. Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Belemedik Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Belemedik Tabiat Parkı'ndan geçen Çakıt Çay'ında kardeşiyle balık avlayan Musa İmir, dengesini kaybederek suya düştü. İmir'in suya düşmesi üzerine kardeşi, yakındaki bir kişinin cep telefonuyla durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin sudan çıkardığı İmir'in hayatını kaybettiği belirlendi. İmir'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki otopsi işlemlerinin ardından Musa İmir'in cenazesi, Aladağ ilçesi Eğner Mahallesi'nde toprağa verildi. - ADANA İhlas Haber Ajansı / Güncel Hakimler Savcılar Kurulu Hakim ve Savcılar Kurulu Pozantı Adana 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› HSK Şube Müdürü balık avlarken çaya düşüp boğuldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.