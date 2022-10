Adana haberi | İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Yanıt: "Benim Hayat Boyu Elim İşimde Oldu, Gözüm Başka Yerde Olmadı"

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik- Sabiha Gökçen Havalimanı metro açılışını yaptığı sırada, "Eli İstanbul'da gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Benim hayat boyu elim işimde oldu gözüm başka bir yerde olmadı" diye cevap verdi. Bugüne kadar yaptığı tüm açılışlara Cumhurbaşkanı dahil yönetimde kim varsa onu davet ettiğini ve bundan sonra da etmeye devam edeceğini belirten İmamoğlu, "7-8 ay içerisinde epeyce açılışımız var. Vakit geç olmadan birkaç tanesine katılırsa seviniriz Sayın Cumhurbaşkanı" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu'nun açılışı dolayısıyla bugün düzenlenen törende gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini ima ederek kullandığı "Eli İstanbul'da gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruz" sözünün hatırlatılması üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:

"BENİM HAYAT BOYU ELİM İŞİMDE OLDU: Benim hayat boyu elim işimde oldu, gözüm başka bir yerde olmadı gerçekten. İlgilendiğim alanla çok konsantre bir insanım. Bu Gaziosmanpaşa'da hem özel öğrenci yurdunu eminim ki siz gezince çok seveceksiniz birazdan açıyoruz. Birazdan Enstitü İstanbul İSMEK kursunu açıyoruz. Yarınki ve daha sonraki iki açılışta bütün kamu görevlilerini de davet ediyoruz. Gelenlerin de başımızın üstünde yeri var.

METROSU OLAN HAVALİMANINI KAPATTILAR, METROSU OLMAYAN DİĞER HAVALİMANINA DA METRO YAPMAK İÇİN ÇIRPINIYORUZ: Bu deyişi tabii ki kabul etmiyorum. Keşke orada bizleri de davet etseler, keşke olabilsek bir arada. Zaten olduğumuzda ne olur ki çok çok aynı terazide insanlar karşısındaki yöneticileri görürler. Günü geldiğinde de ölçer biçer ona göre karar verirler. Bir arada olmaktan kaçınan, bir arada olmaktan geri duran anlayışı anlamakta zorluk çekiyorum. Zira onların yönettikleri her bütçenin her kuruşu bana da ait. Benim de yönettiğim her bütçenin her kuruşu da başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere onlara ait. Biz aynı bütçeyi yönetiyoruz, milletimize ait. Güzel ve faydalı işler üretmeye gayret ediyoruz. O bakımdan o az önce de söyledim. Tabii ki metro hattının yapılması çok güzel bir şey, her ne kadar 7 yıl sürmüşse de ama önemli bir katkı. Sabiha Gökçen ilk defa metroya kavuşmuş oldu. Keşke bu kadar geç olmasaydı. Kaç yıl oldu değil mi Sabiha Gökçen açılalı? İlk defa metroya kavuştu. Metrosu olan havalimanını kapattılar. Şimdi metrosu olmayan diğer havalimanına da metro yapmak için çırpınıyoruz.

PARASI BÜTÇEMİZDEN HEMEN KESİLMEYE BAŞLAYACAK: Neyse bunlar eksikler ama hayırlı olsun her şeye rağmen. Daha kötüsü, yani o yapılan havalimanına yapılan metronun parası bizim bütçemizden hemen kesilmeye başlanacak. ve yaptığımız hesaplara göre yeni kararnameyle 2019'da biz seçildikten sonra ortaya konan karara göre aylık kesinti rakamı tam 36 kat büyüyecek. Arkadaşlarımın yaptığı çalışmadaki beklenti yaklaşık 150 milyon lira, yani 3 sene civarında bir zaman diliminde parası bizden çıkacak. O finansman bize o şekilde verilse biz onu zaten yapardık. Bu şekilde kesileceği ortada olduktan sonra.

SAYIN CUMHURBAŞKANI VAKİT GEÇ OLMADAN AÇILIŞLARIMIZIN BİRKAÇ TANESİNE KATILIRSA SEVİNİRİZ: Bu bakımdan her şeye rağmen metro İstanbul'umuza lazım. Hayırlı uğurlu olsun. Biz de bu sene bitmeden 3 metro hattımızda daha açılış yapacağız. Diğerlerini de önümüzdeki sene ve bir sonraki seneye hazırlıyoruz. Ben yine bütün metrolarımıza, o dönemde kimse Cumhurbaşkanı veya yönetici onları davet ettik, etmeye de devam edeceğiz. 7-8 sekiz ay içerisinde epeyce açılışımız var. Vakit geç olmadan birkaç tanesine katılırsa seviniriz Sayın Cumhurbaşkanım."