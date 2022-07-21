Adana haberi: Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı Adana haberler: Adana'da motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Adana'da motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. R.D'nin kullandığı 01 ABZ 741 plakalı motosikletin lastiği, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Yaralanan Dönmez, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Mutlu Güney - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana haberi: Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.