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Adana haberi: Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
Adana haberi: Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Adana haberler: Adana'da motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adana'da motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

R.D'nin kullandığı 01 ABZ 741 plakalı motosikletin lastiği, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda patladı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi.

Yaralanan Dönmez, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mutlu Güney - Güncel

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