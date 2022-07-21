Adana haberi: Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
AA - Mutlu Güney - Güncel
Adana haberler: Adana'da motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Adana'da motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
R.D'nin kullandığı 01 ABZ 741 plakalı motosikletin lastiği, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda patladı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi.
Yaralanan Dönmez, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Mutlu Güney - Güncel