Adana haberi | Adana'da 60 litre sahte içki ele geçirildi Adana gündem haberine göre Adana'da 60 litre sahte içki ve 18 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 60 litre sahte içki ve 18 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmamoğlu ilçesi Aliler Mahallesi'nde gerçekleştirdiği uygulamada durumu şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta, şişeler içerisinde 60 litre sahte içki ele geçirildi. Adana-Kozan seferini yapan minibüste de araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin üzerinde 18 gram esrar bulundu. Çalışmalar kapsamında 2 şüpheli gözaltını alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel AA / İsmihan Özgüven İmamoğlu Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana haberi | Adana'da 60 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.