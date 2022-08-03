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Adana haberi | Adana'da 60 litre sahte içki ele geçirildi

Adana haberi | Adana'da 60 litre sahte içki ele geçirildi

Adana gündem haberine göre Adana'da 60 litre sahte içki ve 18 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Adana'da 60 litre sahte içki ve 18 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmamoğlu ilçesi Aliler Mahallesi'nde gerçekleştirdiği uygulamada durumu şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta, şişeler içerisinde 60 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana-Kozan seferini yapan minibüste de araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin üzerinde 18 gram esrar bulundu. Çalışmalar kapsamında 2 şüpheli gözaltını alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / İsmihan Özgüven - Güncel

İmamoğlu Adana Güncel Haberler

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