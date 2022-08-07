Adana haber | Adana'da fahri trafik müfettişinin yazdığı ceza delil olmadığı gerekçesiyle iptal edildi Adana gelişmesine göre Adana'da fahri trafik müfettişinin yazdığı para cezası delil bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Adana'da fahri trafik müfettişinin yazdığı para cezası delil bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Taner Uruç'a otomobiliyle şehir merkezinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddiasıyla fahri trafik müfettişinin hazırladığı tutanak doğrultusunda 427 lira para cezası kesildi. Bunun üzerine Uruç, kuzeni Avukat Ömer Uruç aracılığıyla cezaya itiraz etti. Avukat Uruç, delil bulunmadığı gerekçesiyle uygulanan cezanın iptalini talep etti. İtirazı değerlendiren Adana 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, dosyada ispata yarayacak herhangi bir tutanak, belge, fotoğraf, CD veya tanık beyanının bulunmadığı, bu haliyle verilen idari para cezasının Kabahatler Kanununun ilgili maddesine aykırı olduğu belirtildi. Hakimlik somut delillere dayanmadığı gerekçesiyle Tanur Uruç'a kesilen 427 liralık para cezasını iptal etti. Avukat Ömer Uruç, hakimliğin, gerekçelerini haklı bularak cezayı iptal ettiğini kaydetti. Güncel AA / Yusuf Koyun Adana Güncel Haberler

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