Engelli sporcunun çalınan bisikleti bulundu Güncel Haberler Adana'da 32 yaşındaki engelli sporcunun çalınan bisikleti 3 günde bulunup kendisine teslim edildi. Adana'da 32 yaşındaki engelli sporcunun çalınan bisikleti 3 günde bulunup kendisine teslim edildi. 4 Eylül'de İzmir'de yapılacak Granfondo Bisiklet Yarışı'na hazırlanan Ahmet Dönmez'in bisikleti, 21 Ağustos'ta çalındı. Bisikletinin çalınması nedeniyle hazırlıkları kısa süre aksayan Ahmet Dönmez'e bir hayırsever tarafından bisiklet hediye edildi. Bu sırada çalışma başlatan polis de çalınan bisikleti bularak Dönmez'e teslim etti. İki bisiklet sahibi olan Ahmet Dönmez, çalışmalarına yeniden başladı. Güncel Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa Güncel Haberler

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