Adana haber... Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
AA - İsmihan Özgüven - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adana haberleri: Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yanalerik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 1 uçak ve çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
AA / İsmihan Özgüven - Güncel