Servis aracıyla otomobil çarpıştı 1'i bebek 4 kişi yaralandı - Haberler

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Servis aracıyla otomobil çarpıştı 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 01 S 0256 plakalı servis aracıyla 01 AKJ 727 plakalı otomobil Kıyıboyu Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden kurtarıldı.

Yaralanan 1'i bebek 4 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Kıyıboyu Caddesi Seyhan Adana Güncel Haberler

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