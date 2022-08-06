Servis aracıyla otomobil çarpıştı 1'i bebek 4 kişi yaralandı Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 01 S 0256 plakalı servis aracıyla 01 AKJ 727 plakalı otomobil Kıyıboyu Caddesi'nde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden kurtarıldı. Yaralanan 1'i bebek 4 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Güncel AA / Fikret Kavğalı Kıyıboyu Caddesi Seyhan Adana Güncel Haberler

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