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Adana gündem haberleri... Adana'da orman görevlisi çift, 40 yıldır doğayı gözetliyor

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Adana gündem haberleri... Adana'da orman görevlisi çift, 40 yıldır doğayı gözetliyor

Adana haberlerine göre Adana'da yangın gözetleme kulesinde görev yapan karı koca, 40 yıldır ormanların korunması için mücadele ediyor.

Adana'da yangın gözetleme kulesinde görev yapan karı koca, 40 yıldır ormanların korunması için mücadele ediyor.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Karahan Yangın Gözetleme Kulesi'nde çalışan Arzı ve Ali Yılmaz çiftini ziyaret etti.

Yılmaz, ormanları korumak için 40 yıldır görev yapan çifte teşekkür ederek, "Zamanında müdahale bizler için çok önemli. Burada görev yapan arkadaşlarımız gözetleme, ekipleri yönlendirme gibi çok önemli görevleri icra ediyorlar." ifadesini kullandı.

Yangınların önlenmesinde 7 gün 24 saat mücadele edildiğini belirten Yılmaz, vatandaşlara da ormanlık alanda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Arzı Yılmaz da kulede görev yaptığı sürede dürbünle ormanlık alanları kontrol ettiğini, gördüğü en ufak dumanı merkeze bildirdiğini anlattı.

Görevini severek yaptığını aktaran Yılmaz, "En ufak bir duman gördüğümde onun ne olduğunu anlarım. Burası bizim huzur bulduğumuz yer. Evimiz olarak görüyoruz burayı. Orman yok olursa her şey yok olur. Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

Yılmaz Karahan Ali Yılmaz Adana Güncel Haberler

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