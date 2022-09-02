Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana gündem haberleri: Adana'da kaybolan alzaymır hastasından 3 aydır haber alınamıyor

Güncel Haberler

Adana gündem haberleri: Adana'da kaybolan alzaymır hastasından 3 aydır haber alınamıyor

Gelen Adana haberlerine göre Adana'nın Sarıçam ilçesinde 3 ay önce kaybolan 76 yaşındaki alzaymır hastası Ömer Sel'i arama çalışmaları devam ediyor.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 3 ay önce kaybolan 76 yaşındaki alzaymır hastası Ömer Sel'i arama çalışmaları devam ediyor.

Sel'in oğlu Ahmet Sel, AA muhabirine, babasının 31 Mayıs'ta Yeniyayla Mahallesi'ndeki evinden akşam saatlerinde ayrıldığını ve dönmediğini söyledi.

Babasıyla ilgili kayıp başvurusunda bulunduklarını ve arama çalışmalarının 3 aydır sürdüğünü dile getiren Sel, "31 Mayıs'tan bu yana kayıp. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Babamızın bulunmasını istiyoruz. Ölü veya diri, 3 ay oldu çünkü." dedi.

Sel, babasının daha önce de iki kez kaybolduğunu ve kaybolmasından bir gün sonra polis tarafından bulunduğunu belirtti.

Babasının alzaymır hastası olduğunu söyleyen Sel, bir an önce arama çalışmalardan sonuç almayı beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Ahmet Sel Sarıçam Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title