Adana gündem haberleri... Adana'da hayvanların otlatıldığı meralara gölgelik yapıldı Güncel Haberler Gelen Adana haberine göre Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların otlatıldığı meralara gölgelik yerleştirildi. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların otlatıldığı meralara gölgelik yerleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, hayvanların güneşten korunması için tasarlanan gölgelikler 5 ayrı meraya kuruldu. Meralara ayrıca 55 suvat yerleştirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, hayvan yetiştiriciliği yapılan alanları iyileştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Güncel Kaynak: AA / Fikret Kavğalı Tufanbeyli Adana Güncel Haberler

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