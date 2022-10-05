Adana gündem haberleri: Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Güncel Haberler Adana bölgesinden gelen habere göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Aksaağaç Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın çıkan alana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, 8 arazöz ve personel sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Fatih Azgın Saimbeyli Adana Güncel Haberler

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