Adana gündem haberleri | Adana Barosu avukatlarından adliye önünde 'ücret tarifesi' eylemi Güncel Haberler Adana haberler... ADANA Barosu üyeleri, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) ve Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Ücret Tarifesi'nin yükseltilmesi için adliye önünde eylem yaptı. ADANA Barosu üyeleri, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) ve Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Ücret Tarifesi'nin yükseltilmesi için adliye önünde eylem yaptı. Yüreğir ilçesindeki yeni adliye önünde toplanan baro üyesi avukatlar, mevcut fiyat tarifelerinin yetersiz olduğunu öne sürdü. Çeşitli dövizler taşıyan grup adına konuşan Adana Barosu Başkanı Semih Gökayaz, tarifedeki ücretlerin ekonomik gelişmelerle bağdaşmadığını savundu. Türkiye Barolar Birliği (TBB) delegeleriyle 4-5 Haziran'da Ankara'da yapılan toplantıda hazırlanan yeni ücret tarifesinin, Adalet Bakanlığı'na gönderilmesine rağmen hala uygulanmadığını dile getiren Gökayaz, "Bugün TBB ile Adalet Bakanlığı arasında CMK Ücret Tarifesi'nin belirlenmesine yönelik bir görüşme gerçekleştirilecek. Öncelikle ve önemle saptamak gerekir ki CMK hizmetleri için AAÜT dışında bir belirleme kabul edilemez. AAÜT'nin onda birine denk gelen CMK ücretleri, her biri en az 3 yıl süren bir davanın ücreti olarak avukatlara reva görülemez. AAÜT ve CMK ücret tarifelerindeki ücret artışının birlikte ve ivedilikle yapılması önem arz etmektedir" dedi. Basın açıklamasının ardından oturma eylemi yapan grup dağıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir Ceza Muhakemesi Kanunu Adalet Bakanlığı Asgari Ücret Güncel Haberler

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