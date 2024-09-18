Üye Girişi
Haberler

Adana Emniyet Müdürü Muhtarlarla Sorunları Görüştü

Adana Emniyet Müdürü Muhtarlarla Sorunları Görüştü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Yüreğir ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Narkotik Şube ekipleri de ilçede denetimlerde bulundu.

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, merkez Yüreğir ilçesindeki bazı mahallelerin muhtarlarıyla buluşarak sorun ve taleplerini dinledi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleyman Vahit Caddesi'nde özel harekat, asayiş ve trafik ekiplerinin desteğiyle denetim gerçekleştirdi.

Araçlarda arama yapan ekipler, sürücülerin de kimliklerini kontrol etti.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan da denetim yapan ekipleri ziyaret etti.

Daha sonra Arıkan, ilçedeki bazı mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Arıkan, görüşmede muhtarlara iş birliği içinde sorunları çözeceklerini ifade etti.

Görüşmede Narkotik Şubesince, katılımcılara Narkotik Veri Analiz Sistemi (NARVAS) konusunda bilgi verilerek, sistem sayesinde vatandaşlardan gelen ihbarların analiz edilerek uygulamaların planlandığı, böylece suçluların daha kolay yakalandığı bildirildi.

Ayrıca, ilçede yılbaşından bu yana 200 uygulamanın yapıldığı, bu çalışmalarla "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından 1351 adli olayda 1656 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildiği, bunlardan 250'sinin tutuklandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Yerel Haberler Hakan Arıkan Narkotik Politika Güvenlik Yüreğir 3-sayfa Güncel

ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi

FED'den yıllar sonra tarihi faiz kararı

 İsrail'in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan'da son durum

İsrail'in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan'da son durum

 Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini

"Herkes biliyor nasıl normalleştiğini"
Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar

Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Hamsi Kuşu tarifi! En güzel Hamsi Kuşu tarifi! Hamsi Kuşu tarifi nasıl yapılır? Hamsi Kuşu için malzemeler! Manchester City Inter maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Manchester City Inter geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Clean Sheet ne demek? Loresima ne demek? Manchester City Inter maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Manchester City Inter maçı golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Fenerbahçe Galatasaray ilk 11'de kimler olacak? Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11'leri! Manchester City Inter maçı CANLI izle! (HD) Manchester City Inter Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Tabii Spor nasıl izlenir? TRT Tabii Spor nereden izlenir? Tabii Spor canlı izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Tabii Spor donmadan, HD canlı yayın linki! MasterChef Fırın Makarna tarifi! En güzel Fırın Makarna tarifi! Fırın Makarna tarifi nasıl yapılır? Fırın Makarna için malzemeler! MasterChef Tortelli Di Patate tarifi! En güzel Tortelli Di Patate tarifi! Tortelli Di Patate tarifi nasıl yapılır? Tortelli Di Patate için malzemeler!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });