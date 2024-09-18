Adana Emniyet Müdürü Muhtarlarla Sorunları Görüştü

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, merkez Yüreğir ilçesindeki bazı mahallelerin muhtarlarıyla buluşarak sorun ve taleplerini dinledi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleyman Vahit Caddesi'nde özel harekat, asayiş ve trafik ekiplerinin desteğiyle denetim gerçekleştirdi.

Araçlarda arama yapan ekipler, sürücülerin de kimliklerini kontrol etti.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan da denetim yapan ekipleri ziyaret etti.

Daha sonra Arıkan, ilçedeki bazı mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Arıkan, görüşmede muhtarlara iş birliği içinde sorunları çözeceklerini ifade etti.

Görüşmede Narkotik Şubesince, katılımcılara Narkotik Veri Analiz Sistemi (NARVAS) konusunda bilgi verilerek, sistem sayesinde vatandaşlardan gelen ihbarların analiz edilerek uygulamaların planlandığı, böylece suçluların daha kolay yakalandığı bildirildi.

Ayrıca, ilçede yılbaşından bu yana 200 uygulamanın yapıldığı, bu çalışmalarla "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından 1351 adli olayda 1656 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildiği, bunlardan 250'sinin tutuklandığı belirtildi.