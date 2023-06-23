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Adana'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

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Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Çukurova ilçesinde Dörtler mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yangına karadan müdahale edilirken, havadan 6 helikopter ve 2 uçakla müdahale gerçekleştirildi. Ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgede çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Adana'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

ADANA - Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

Çukurova ilçesinde Dörtler mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yangına karadan müdahale edilirken, havadan 6 helikopter ve 2 uçakla müdahale gerçekleştirildi. Ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgede çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Güncel

Çukurova Dörtler Adana Güncel Haberler

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