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Adana'da hal kompleksi alev alev yandı! Yangın 22 depoya yayıldı

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Adana'da hal kompleksi alev alev yandı! Yangın 22 depoya yayıldı
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Adana'nın Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede bitişikteki depolara sıçrayarak 22 depoya yayıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi; itfaiyenin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

Adana'da hal kompleksinde çıkan ve 22 depoya yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

BİR DEPODA BAŞLADI, DİĞERLERİNE SIÇRADI

Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ndeki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın bir süre sonra bitişikteki diğer depolara da sıçradı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 22 depoya yayılan yangını söndürebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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