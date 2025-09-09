Adana'daki Düğünde Kavga: Polis Müdahale Etti

ADANA'da bir düğün salonunda çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğünde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Düğündeki diğer davetlilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polisler, kavgayı ayırdı. Kavga nedeniyle düğünün erken bitirildiği öğrenildi.

Öte yandan iki grubun düğün salonundaki kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,