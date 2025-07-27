Adana'da Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı

Adana'da Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç karıştı. Kazada 8 kişi yaralandı ve hastanelerde tedavi altına alındı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı otoyolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
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