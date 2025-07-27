Adana'da Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç karıştı. Kazada 8 kişi yaralandı ve hastanelerde tedavi altına alındı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı otoyolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel