Adana'da Yörüklerden Develi Göç Yürüyüşü
ADANA'da, Yörükler geleneksel göç kültürünü yaşatmak amacıyla, tarihi Taşköprü'den başlatılan yürüyüşle, kent merkezinden geçip, yaklaşık 3 kilometrelik güzergahta develerle yolculuk yaptı. Yürüyüş, kentte yaşayanların ilgini çekti.

Bu yıl 'Kardeşlik' temasıyla düzenlenen '22'nci Uluslararası Çukurova Türkistan'dan Anadolu'ya Yörük Türkmen Şöleni' kapsamında, çeşitli illerden gelen Yörükler, sabah saatlerinde Adana'da bir araya geldi. Geleneksel Yörük kıyafetleri, aksesuarları ve günlük yaşamda kullanılan aletleriyle dikkat çeken katılımcılar, Adana Büyükşehir Belediyesi Bandosu ile yürüyüşe başladı. At ve develerle tarihi Taşköprü'den geçen Yörükler, kent merkezindeki cadde ve sokaklardan ilerleyerek Merkez Park'a ulaştı. Yürüyüşte ata binen Yörük erkeği ile deve üzerinde ilerleyen Türkmen kadını ilgi odağı oldu. Güzergah boyunca toplanan vatandaşlar da korteji cep telefonlarıyla görüntüledi ve el sallayarak destek verdi. Yoğun katılımla gerçekleşen yürüyüşte Yörük kültürünün zenginliğini de yansıtıldı. Gün boyunca Merkez Park'ta düzenlenecek çeşitli etkinliklerle devam edecek şölen, yarın Sarıçam Mustafalar Yörük Ormanı Alanı'ndaki etkinliklerle sürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

