Adana'da Yolcu Otobüsünde 990 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Adana'da bir yolcu otobüsünün zemininde oluşturulan gizli bölmede gümrük kaçağı 990 elektronik sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünün zeminindeki gizli bölmeyi fark etti.

Burada yapılan aramada, gümrük kaçağı 990 elektronik sigara ve 340 sigara kiti bulundu.

Polis, yolcu otobüsünün sürücüsünü gözaltına aldı.