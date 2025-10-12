Adana'da Yol Yapımında Çalışan Sürücü Devrilen Kamyonda Yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde yol yapımında çalışan bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü Bilal T. yaralandı. Olay yerine gelen vatandaşlar yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
İlçedeki Şerifli Mahallesi'nde yol yapımında çalışan Bilal T. idaresindeki 01 AEB 484 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
