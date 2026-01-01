Adana'nın 2 ilçesinde eğitime kar engeli
Adana'nın Feke ve Saimbeyli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullarda 1 gün eğitim durduruldu.
Feke ve Saimbeyli kaymakamlıkları, ilçelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı taşımalı eğitimin yapıldığı okullarda eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel